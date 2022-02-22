Медведчук ще в Україні? Адвокат прояснила ситуацію

Медведчук перебуває в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата Віктора Медведчука Лариса Чередниченко у коментарі виданню "Сьогодні" прокоментувала інформацію ЗМІ про те, що кілька автомобілів та мікроавтобусів приїхали вивозити майно з дому нардепа.

"Віктор Володимирович не збирався і не збирається залишати Україну. Він сумлінно виконує умови запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Звідки взявся цей фейк... Краще запитати у Вihus.info, який першим розтрубив, мовляв, ось наші джерела бачили, що хтось, кудись, когось вантажить. Вибачте, а окрім вас, це хтось ще бачив?.. Які докази ось цього вантажу та всього… Вони є?" – сказала Чередниченко.

Вона додала, що зараз її клієнт вдома і готується до завтрашнього судового засідання.

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Крім того, Чередниченко пояснила незвичайне пожвавлення біля будинку Віктора Медведчука, яке спостерігалося увечері 21 лютого.

"Туди справді виїжджали адвокати, на місці були й чергові поліцейські бригади та спецпідрозділ. За інформацією (силовиків. – Ред.), яку вони озвучили, в автомобілях, припаркованих за межами двору будинку Віктора Медведчука, нібито є зброя. На прохання поліцейських, власники авто відкривали машини і показували, що зброї вони не мають", – пояснила адвокат.

Ситуація з Медведчуком