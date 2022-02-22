Медведчук ще в Україні? Адвокат прояснила ситуацію

Медведчук перебуває в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Адвокат голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата Віктора Медведчука Лариса Чередниченко у коментарі виданню "Сьогодні" прокоментувала інформацію ЗМІ про те, що кілька автомобілів та мікроавтобусів приїхали вивозити майно з дому нардепа.
"Віктор Володимирович не збирався і не збирається залишати Україну. Він сумлінно виконує умови запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Звідки взявся цей фейк... Краще запитати у Вihus.info, який першим розтрубив, мовляв, ось наші джерела бачили, що хтось, кудись, когось вантажить. Вибачте, а окрім вас, це хтось ще бачив?.. Які докази ось цього вантажу та всього… Вони є?" – сказала Чередниченко.
Вона додала, що зараз її клієнт вдома і готується до завтрашнього судового засідання.
Крім того, Чередниченко пояснила незвичайне пожвавлення біля будинку Віктора Медведчука, яке спостерігалося увечері 21 лютого.
"Туди справді виїжджали адвокати, на місці були й чергові поліцейські бригади та спецпідрозділ. За інформацією (силовиків. – Ред.), яку вони озвучили, в автомобілях, припаркованих за межами двору будинку Віктора Медведчука, нібито є зброя. На прохання поліцейських, власники авто відкривали машини і показували, що зброї вони не мають", – пояснила адвокат.
Ситуація з Медведчуком
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.
- А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився строк домашнього арешту, і суд призначив новий запобіжний захід.