Медведчук вивозить майно з будинку, поліція заблокувала дорогу – ЗМІ

За даними слідства, підозрюваного залучили представники вищого політичного керівництва РФ до підривної діяльності проти України. Повідомляють, що депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" та "ДНР" та здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. Причому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго та ВАТ "Центренерго" до укладання договорів із двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.

12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Згодом домашній арешт продовжили.