Медведчук вивозить майно з будинку, поліція заблокувала дорогу – ЗМІ

Біля будинку народного депутата, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві 21 лютого близько 30 осіб охорони та поліції заблокували рух, передає "Слідство.Інфо".
Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука – обшукує автомобілі з ліхтариками. На запитання журналістів не відповідає.
За інформацією джерел видання, кілька автомобілів і мікроавтобусів приїхали вивозити майно з будинку Медведчука (зокрема, вантажили зброю та бронежилети), але про це дізналися в ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції. Саме за цією адресою у Києві Віктор Медведчук має перебувати під домашнім арештом.
Далі по темі
Справа Медведчука
- На початку жовтня Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
За даними слідства, підозрюваного залучили представники вищого політичного керівництва РФ до підривної діяльності проти України. Повідомляють, що депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" та "ДНР" та здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. Причому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго та ВАТ "Центренерго" до укладання договорів із двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.
12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Згодом домашній арешт продовжили.
- Печерський суд Києва 10 січня продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Віктора Медведчука на два місяці.