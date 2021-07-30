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Медведчук продовжить сидіти вдома – нове рішення суду

30 липня, 15:43

Сергій Мартинець

Сам кум Путіна і його адвокати намагалися переконати суддю, що його потрібно повністю звільнити, оскільки кримінальне переслідування нібито незаконне

Суд знову не на користь Медведчука. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Апеляційний суд Києва залишив без зміни запобіжний захід для підозрюваного нардепа Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Після виходу з суду підозрюваний заявив, що цим рішенням суду і в цілому кримінальним переслідуванням хочуть закрити рот опозиції.

"Коментар дуже простий. В даному випадку це не правове рішення, а політичне. Це якщо говорити в загальному, не переходячи якісь межі дозволеності. Це виключно політичне рішення", – сказав Медведчук.

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їхній підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт.

20 липня Апеляційний суд не зміг розглянути скаргу Медведчука, оскільки суддя занадто пізно отримала матеріали апеляції. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

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Джерело: Сьогодні

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