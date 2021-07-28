"Мене намагалися дискредитувати": Хомчак виступив із заявою після відставки

ЗСУ готові до швидкого розгортання на випадок загострення військової обстановки з боку Росії, запевнив генерал

Руслан Хомчак вважає, що змінив армію. Колаж "Сьогодні"

Генерал Руслан Хомчак після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ заявив, що за два роки вдалося виконати багато поставлених цілей і реорганізувати Збройні сили – зараз армія стала ще ближчою до стандартів НАТО і готова дати відсіч Росії в разі наступу.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій у Facebook Генерального штабу.

Генерал перерахував головні досягнення з травня 2019 року:

в ЗСУ завершено перший практичний етап трансформації системи об'єднаного керівництва сил оборони і створена система військового управління;

органи військового управління перейшли на функціонування J-структури, що створює фактично нову культуру роботи штабів всіх рівнів, орієнтовану на підвищення рівня їх сумісності з органами управління збройних сил НАТО;

вдалося чітко розмежувати повноваження і відповідальність функціонування армії – хто займається підготовкою і розвитком військ, а хто застосуванням у військових цілях;

і відповідальність функціонування армії – хто займається підготовкою і розвитком військ, а хто застосуванням у військових цілях; посилена організація підготовки військ за стандартами НАТО, продовжено впровадження досвіду бойових дій на Донбасі, на належному рівні забезпечена безпека арсеналів, баз і складів ЗСУ;

активізований військовий діалог з НАТО на стратегічному рівні і розширено співробітництво у Чорноморському регіоні.

"В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім спротивом, і спробами дискредитації мене та інших командирів. Попри перешкоди, досягнуто позитивних результатів. Запроваджені зміни незворотні на шляху до євроатлантичної інтеграції України... Система має працювати незалежно від особистості. Відбулися докорінні зрушення, які дозволять працювати без втручання "в ручному режимі". Коли йшов на посаду, не тішив себе ілюзіями щодо складнощів. Чітко усвідомлював свої завдання і відповідальність та що потрібно зробити", – заявив Хомчак.

За його словами, ЗСУ готові до швидкого розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів у разі загострення з боку Росії.

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"Сьогодні, в умовах об’єктивної переваги противника, ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки", – резюмував генерал.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного. Офіцер брав участь у війні на Донбасі, а його армійський світогляд істотно відрізняється від радянських стандартів.

Читайте також детальніше в нашому матеріалі, чому Зеленський звільнив Хомчака.