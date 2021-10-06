Меру Одеси Труханову оголосили підозру

Труханову вручили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Національне антикорупційне бюро України вручило підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова написала в Facebook.

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"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП... Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", – написала генпрокурор.

Вона додала, що всі ці люди причетні до злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння. Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету становлять понад 533 млн грн. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду", – написала Венедіктова.

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Під час слідчих дій проаналізували такі дані:

телефонні розмови;

дані з комп'ютерів;

інформацію, законно отриману з електронних поштових скриньок та інше.

Глава Укрексімбанку склав повноваження

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву і склав повноваження, поки триває розслідування нападу на знімальну групу "Схем".

Щоб зняти хоча б частину репутаційного збитку банку та відвернути негатив до його колективу, він написав заяву про складення повноважень голови правління на час проведення слідчих дій Нацполіцією і внутрішньої перевірки в банку.

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Подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені після розслідування і перевірки.

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