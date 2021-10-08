Вищий антикорупційний суд за 10 годин не зміг обрати запобіжний захід меру Одеси

З бюджету міста вивели 130 млн грн / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні у Вищому антикорупційному суді повинні були обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику – керуючому справами виконавчого комітету. Однак, засідання перенесли.
Суд тривав 10 годин. Судді оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться в понеділок о 9:00.
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Судові засідання проходили в Києві.
Мер Одеси сподівається, що суд винесе справедливе рішення.
Деталі події
6 жовтня про підозру повідомлено міському голові Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міськради в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси і згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
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Слідство встановило причетність до схеми 16 чоловік, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші – співучасники скоєння інших злочинів.
У чому звинувачують чиновників
Учасники злочинної організації в змові розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси (далі – ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.
В результаті за період з 2016 по 2019 роки ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га і незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.
Загальний розмір збитку по цих епізодах, за результатами експертизи, становить 689 млн грн. На цей момент слідчі дії тривають.
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