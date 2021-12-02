Місць у лікарнях буде менше, але карантин пом'якшать: що відбувається з COVID-19 у великих містах України

В Україні "червоні" 18 регіонів та Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

У великих містах України досі діють жорсткі обмеження. Але водночас в деяких регіонах незабаром можуть послабити карантин, оскільки статистика значно покращала.

Докладніше про COVID-ситуацію у великих містах України – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Київ

Київ продовжує залишатися в "червоній" зоні карантину вже понад місяць. У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що місяць обмежень пішов столиці на користь.

"Це дало позитивний результат. Зараз усі показники щодо захворюваності стабілізувалися і перебувають у межі норми. Ми очікуємо, коли Київ переведуть до "жовтої зони", але це рішення приймається на рівні державної комісії. Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці, але поки що офіційного рішення немає", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, частково обмеження буде пом'якшеним, а деякі залишаться діяти і в "жовтій зоні". Наприклад, на підприємствах та у ТРЦ проводитимуть перевірки сертифікатів про вакцинацію. І вона має бути 100%.

Дніпро

Станом на 2 грудня COVID-показники у Дніпропетровській області покращилися.

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Зараз хворіють близько 20 тисяч осіб, з них на стаціонарі 2300 осіб. На апаратах ШВЛ знаходяться 19 осіб. Працюють 44 госпітальні бази, в яких розгорнуто близько 8300 ліжок. 90% людей, які хворіють на стаціонарі, не вакциновані.

За словами першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимира Орлова, можливо, наступного тижня комісія ТБНС національного рівня ухвалить рішення про вихід Дніпропетровської області з "червоної" зони карантину.

"Зараз у області показники досить оптимістичні. Проте залишився останній показник – це коефіцієнт виявлення випадків інфікування", – додав він.

В Україні найбільше "червоних" зон. Фото: колаж "Сьогодні"

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Одеса

В Одеській області не планують скасовувати обмеження "червоної" зони. Карантинні правила можуть діяти до кінця свят.

Голова обласного Управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва сказала, що незабаром згортатимуть частину ліжок у лікарнях. Йдеться про ті місця лікарень, які додатково відкрили в момент пікової захворюваності.

Але чиновниця зазначила, що лікарні першої хвилі залишаться. Попри всіх покращень "червона" зона в Одеській області необхідно продовжити.

"На мій погляд, у "червоній" зоні потрібно залишатися щонайменше до кінця свят. Це не локдаун в Одесі, а граничні норми", – наголосила чиновниця.

Запоріжжя

1 грудня у Запорізькій області було зафіксовано найвищий показник смертності – 61 летальний випадок за добу.

За минулу добу в Запорізькій області виявили 711 нових випадків зараження коронавірусної інфекції, від ускладнень померло 55 осіб. За даними вірусологів, за добу коронавірус діагностували у 61 дитини, 7 медичних співробітників та 6 співробітників сфери освіти. Одужали та виписані 1254 особи. Ковідні шпиталі області заповнені на 33%.

Крім того, в Енергодарі Запорізької області учнів знову відправили на карантин через новий спалах коронавірусу.

Як стало відомо, на карантин закрили учнів у класах гімназії №7 та багатопрофільному ліцеї. Також продовжили карантин у одному класі гімназії №5.

Крім того, на карантин закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садах №5 та №12, а також у початковій школі №9.

В Україні багато хворих на коронавірус за листопад. Фото: колаж "Сьогодні"

Львів

Львівська область вже незабаром може залишити "червону" карантинну зону – ймовірно, наступного тижня. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Чемерис зазначив, що рішення про перехід Львівської області до іншої карантинної зони розглядатиме Державна комісія ТЕБ та НС.

Очікується, що новий рівень епідбезпеки буде встановлено з наступного тижня – з початку дії обмежень для "жовтої зони". У такому разі у Львівській ОДА вважають рішення про перехід доцільним.

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