Метадон у крові Полякова і тривожна заява ВООЗ про пандемію COVID-19 — головні новини за ніч

У крові Антона Полякова виявили метадон, а пандемія COVID-19 поки що триватиме/Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Вже почалася реєстрація. США відновили лотереї для видачі грін-карт
Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про відновлення імміграційної лотереї, переможцям якої видають грін-карти. Нині йде реєстрація на лотерею у 2023 році.
Чи був метадон у крові Полякова? У МВС дали відповідь
У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що у крові померлого нардепа Антона Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону. За словами речника МВС Артема Шевченка, правоохоронці ще не прийшли ні до яких висновків, підозри теж нікому не висунули.
Розслаблятися рано. У ВООЗ зробили тривожну заяву про пандемію COVID-19
Людство подолало майже 60% шляху для виходу з пандемії COVID-19. Однак поява нових штамів коронавірусу й інші несподівані перешкоди можуть значно віддалити завершення пандемії.
Двоє померлих і дев'ять постраждалих: подробиці моторошної ДТП під Одесою
В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і вантажівки. У результаті інциденту 2 людини загинули, ще 9 — отримали травми.