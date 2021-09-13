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МЗС України підтвердило затримання в Празі учасника окупації Криму

Марія Дмитренко
13 вересня, 14:59
Відомо, що затриманий у 2014 році приїхав до Криму і вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя"

Затриманому загрожує негайна депортація в Україну. Фото: Телеграф

МЗС України підтвердило, що в аеропорту Праги 12 вересня чеські правоохоронці затримали за запитом України громадянина Росії Олександра Франчетті. Зараз українська сторона працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі затриманого правосуддя в Україні.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участь в російській окупації Криму", – повідомив він.

Олександр Франчетті був одним з учасників подій в Криму в 2014 році, коли півострів окупувала Російська Федерація.

За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НВФ – розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

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Окупація Криму Росією

  • У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
  • Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".
  • Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

Також нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутися на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим прокурором Криму.

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