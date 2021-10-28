Хакер на держслужбі. Мінцифри запропонувало стажування творцеві фейкової "Дії"

Остаточне покарання для хлопця обере суд/Колаж: Сьогодні
Міністерство цифрової трансформації за згодою Міністерства внутрішніх справ запропонувало 21-річному розробнику фейкового додатка "Дія" стажування. Він проходитиме "перевиховання в IT" до суду, працюючи над соціальними проєктами в Мінцифрі.
Про це повідомляє МВС.
Деталі
"Я постійно наголошую, що ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І ось сьогоднішня історія, як на мене, чудовий приклад. Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову Дію. Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації. Хлопцю запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві", — сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
Покарання для хлопця
Хлопець понесе покарання, але яке саме — невідомо. Це вирішить суд.
"Що стосується покарання, то хлопець понесе його. Яке — вирішить суд. Ми плануємо низку проєктів для відкриття можливостей розвитку молодим хлопцям. І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал попадання в Мінцифру більше не працює", — наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дія" для школярів
Кіберполіція України почала розслідування за фактом появи підробленого додатка, який візуально схожий на "Дію" і дає підліткам можливість без обмежень купувати алкоголь і сигарети.
Мінцифри напередодні звернулося до силовиків з інформацією про те, що створено інтернет-інструмент, який допомагає підліткам купити підроблену "Дію". Втім, влада поки не готова повідомити, скільки людей встигли скористатися цим додатком.
У фейковій програмі пропонуються шаблони кількох документів:
- студентського квитка;
- паспорта;
- картки платника податків;
- водійського посвідчення.
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