Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Міноборони України звернулося до блогерів із важливим проханням

Марія Дмитренко
3 березня, 08:20
Почався 8-й день війни Росії проти України

Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України звернулося до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти.

"Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обережні при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворог деморалізований, він продовжує зазнавати втрат! Разом переможемо!" говориться у повідомленні.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чутно вибухи. Тим часом Трибунал у Гаазі вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів майже 40 країн передали до Міжнародного кримінального суду.
  • В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни.
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля попри обстріли російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них посмертно.