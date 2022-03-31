Багато золота та хутра. Як виглядає резиденція Медведчука на Закарпатті (фото)

Журналісти показали резиденцію Віктора Медведчука. Фото: "Слідство. Інфо", колаж "Сьогодні"

Журналісти побували у резиденції політика Віктора Медведчука, яка розташована на Закарпатті у селі Жденієво. Як виявилося, на території багато будинків, ставки, але найголовніше – кількаповерховий дерев'яний палац.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо".

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Територія резиденції становить понад 120 га. Там є кілька будинків, ставки та відгороджена парканом гірська річка. Крім того, там розташований кількаповерховий дерев'яний палац, на першому поверсі якого стоїть радянський автомат "Газована вода".

У вітальні – картини, метрові люстри, золоті елементи декору, а також великий камін із зеленого мармуру, темного дерева та позолоти. Настільний годинник від Soher – від 300 тисяч гривень та дуже багато хутра.

На території маєтку є басейн і джакузі, звідки відкривається панорамний вид на ліс та гори. Медведчук має спортзал, масажний кабінет, спа-зону та окрему сауну.

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На території є ще один будинок – гостьовий. Там є кілька обідніх зал, зон для відпочинку та спальних кімнат. Багато оздоблення з мармуру та шкіри бурих ведмедів.

Який має вигляд резиденція Віктора Медведчука. Фото: "Слідство. Інфо"

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Ситуація з Медведчуком