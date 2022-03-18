Суд дозволив арешт Віктора Медведчука

Личаківський районний суд Львова обрав політику Віктору Медведчуку запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомляє ДБР.
18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України за відсутності фігуранта.
Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.
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ДБР закликає українців, яким відомо місце перебування Медведчука, повідомити про це правоохоронців.
Справа Медведчука
- Народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
- На момент нападу Росії на Україну він повинен був перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. Адвокатка Медведчука продовжує запевняти, що "клієнт столицю не покинув", а лише перебрався в безпечне місце, про яке ніхто з правоохоронців не знає.
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.