Потужні зливи з грозами та спека. Де погода не порадує українців (карта)

В Україні залишиться тільки кілька сухих місць. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 21 серпня, погода в деяких регіонах України буде дощовою, а середня температура вдень коливатиметься в межах + 25-27 градусів.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Якою буде погода в регіонах

На заході країни синоптики прогнозують потужні зливи з грозами, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25, а вночі температура очікується в межах + 12-14.

країни синоптики прогнозують потужні зливи з грозами, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25, а вночі температура очікується в межах + 12-14. Тим часом в північних регіонах опадів не очікується, лише мінлива хмарність. Днем синоптики прогнозують від +25 до +27 градусів, а вночі температура буде коливатися в межах + 13-16 градусів.

опадів не очікується, лише мінлива хмарність. Днем синоптики прогнозують від +25 до +27 градусів, а вночі температура буде коливатися в межах + 13-16 градусів. У східних регіонах України пройдуть дощі, при цьому вдень температура очікується в межах + 25-27 градусів. Вночі ж температура спаде до позначки +18 градусів.

України пройдуть дощі, при цьому вдень температура очікується в межах + 25-27 градусів. Вночі ж температура спаде до позначки +18 градусів. А от на півдні країни опадів синоптики не прогнозують. При цьому вдень температура буде триматися в межах + 26-28 градусів, вночі очікується від +15 до +17.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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