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Потужні снігопади засипали станцію "Академік Вернадський": українські полярники відкопують станцію

Ольга Кравченко
15 січня, 16:55
У грудні, незважаючи на початок антарктичного літа, біля "Вернадського" фіксували потужні завірюхи

Станцію засипало рекордними снігопадами у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річний рекорд. Тепер полярники почали відкопувати інфраструктуру станції.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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У центрі нагадали, що у грудні, незважаючи на початок антарктичного літа, біля "Вернадського" фіксували потужні завірюхи. З нового року снігопади майже припинилися, проте тепер полярникам необхідно відрити всю інфраструктуру станції. Тому в них розпочалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі.

На станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річний рекорд

"Уже кілька тижнів визволяють територію "Вернадського" від снігового полону", – пишуть у центрі.

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Вже майже відкопали житловий корпус / Фото: Колаж: Сьогодні

Що зробили

  • Майже відкопали житловий корпус, каплицю та прохід до другого причалу Джету.
  • Для проведення запланованих робіт із модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком – для її розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крана – для гідроізоляції.
  • Попереду на полярників чекає звільнення площі навколо складу для його розширення.

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