Потужні снігопади засипали станцію "Академік Вернадський": українські полярники відкопують станцію

Станцію засипало рекордними снігопадами у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні
У грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річний рекорд. Тепер полярники почали відкопувати інфраструктуру станції.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
У центрі нагадали, що у грудні, незважаючи на початок антарктичного літа, біля "Вернадського" фіксували потужні завірюхи. З нового року снігопади майже припинилися, проте тепер полярникам необхідно відрити всю інфраструктуру станції. Тому в них розпочалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі.
"Уже кілька тижнів визволяють територію "Вернадського" від снігового полону", – пишуть у центрі.
Що зробили
- Майже відкопали житловий корпус, каплицю та прохід до другого причалу Джету.
- Для проведення запланованих робіт із модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком – для її розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крана – для гідроізоляції.
- Попереду на полярників чекає звільнення площі навколо складу для його розширення.
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Фото дня. Біля станції "Академік Вернадський" пінгвінів засипало снігом прямо на гніздах.