Фото дня. Біля станції "Академік Вернадський" пінгвінів засипало снігом прямо на гніздах

Хоч в Антарктиді почалося літо, там випало 262 см снігу

Пінгвіни навіть не думають залишати свої гнізда. / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" випала рекордна цього року кількість снігу – 262 см. Він буквально засипав гнізда пінгвінів, які зараз висиджують яйця.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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З 1 грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і за прогнозами метеорологів, висота снігового покриву може ще збільшитися.

"Звісно, така погода урізноманітнює життя не тільки полярників (бо треба добряче махати лопатою, щоб розчистити навіть основні ділянки), а і їхніх головних сусідів – пінгвінів. Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця", – розповідають полярники.

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Фото: Олександр Афтенюк

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А от тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на узвишшях, пощастило більше. Їх запорошило лише частково.

Чи шкодить це пінгвінам

Полярники запевняють, що хвилюватися за засипаних не варто, адже вони до цього пристосовані.

Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу. Крім того, вони дуже прудкі. Зокрема, щоб пересуватися глибоким снігом, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, розвиваючи швидкість до 6 км/год!

Уже з'явилися перші пінгвінята

Дитинчата пінгвінів з'явилися на мисі Марина поблизу станції та з іншого боку – на мисі Пінгвін-Пойнт.

Перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді: там їх будуть гріти, годувати та охороняти батьки. До речі, як і в ситуації з висиджуванням яєць, пара пінгвінів робить це по черзі. Доки хтось один сидить на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

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