Фото дня. Возле станции "Академик Вернадский" пингвинов засыпало снегом прямо на гнездах

Хотя в Антарктиде началось лето, там выпало 262 см снега

Пингвины даже не думают покидать свои гнезда. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпало рекордное в этом году количество снега – 262 см. Он буквально засыпал гнезда пингвинов, которые сейчас высиживают яйца.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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С 1 декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег идет почти постоянно, и по прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может еще увеличиться.

"Конечно, такая погода разнообразит жизнь не только полярников (потому что нужно изрядно махать лопатой, чтобы расчистить даже основные участки), но и их главных соседей – пингвинов. Те гнезда, которые расположены на низменностях, полностью засыпали снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца", – рассказывают полярники.

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Фото: Александр Афтенюк

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А вот пингвинам, успевшим занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Их засыпало только частично.

Вредит ли это пингвинам

Полярники уверяют, что переживать за засыпанных не стоит, они к этому приспособлены.

Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу. Кроме того, они очень прыткие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч!

Уже появились первые пингвинята

Детеныши пингвинов появились на мысе Марина вблизи станции и с другой стороны – на мысе Пингвин-Пойнт.

Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через пару дней они меняются.

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