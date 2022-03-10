МВФ погодив надання Україні 1,4 млрд доларів екстреної допомоги

Україна отримає кошти в рамках інструменту швидкого фінансування/Фото: колаж: "Сьогодні"

Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба МВФ.

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Деталі

За словами директорки МВФ Кристаліни Георгієвої, політична реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою. Зокрема, щодо заходів зі збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності обмінного курсу. Крім того, вона наголосила на тому, що Україна виконала всі боргові зобов'язання.

"Після того, як війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, ймовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для підтримки зусиль з відновлення", — заявила вона.

Кошти МВФ наша країна отримає у рамках інструменту швидкого фінансування. Він дає змогу отримати доступ до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами платіжного балансу, зокрема внаслідок військових конфліктів.

У МВФ зазначили, що виплата коштів забезпечить критично важливу підтримку у короткостроковій перспективі та відіграє роль каталізатора для фінансування інших партнерів.

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Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни у МВФ на рік. Тому максимальний обсяг допомоги для України становить 1,4 млрд доларів.

Фінансова підтримка українців

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував виплату 6,5 тис. грн фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ.

За словами Зеленського, це стосується всіх найманих працівників та ФОП, без жодних додаткових умов.

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"Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, котрі втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень без жодних умов", — сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що попри війну, всі українці отримають свої пенсії, і вони навіть будуть проіндексовані на 14%, як і обіцялося, в березні.

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