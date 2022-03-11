"Ми йдемо до перемоги": Зеленський заявив про стратегічний перелом у війні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна досягла стратегічного перелому у війні з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня. Він наголосив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – у чотири рази довше, ніж ворог планував на своє вторгнення.

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"Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але… Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість. І енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти українську землю. Але можна сказати – ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми ВЖЕ досягли. Ми ВЖЕ йдемо до нашої перемоги", – наголосив глава держави.

Як підкреслив глава держави, для українців це вітчизняна війна:

"Війна з дуже впертим ворогом. Який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів. Який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло війни. Який придумав завозити найманців проти наших людей. Головорізів із Сирії. З країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують Маріуполь і Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм".

Зеленський заявив про необхідність нових санкцій проти РФ від партнерів України:

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"Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно! Вчора відбулась дуже важлива зустріч лідерів країн Євросоюзу. Довга і предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі. Всі лідери. Хто говорив. Хто підтримував. Хто мовчав. А хто старався, щоб формулювання були все ж таки недостатніми – для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо".

Глава держави також повідомив, що українські урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів.

"Вантажі з харчами, водою та ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Козаровичі, Микуличі, Макарів і, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили "тишу", щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову стрілятимуть і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів. Наші урядовці роблять усе, щоб на всій території країни було пальне, продукти, медикаменти та всі – я це підкреслюю – усі товари, необхідні людям", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що, незважаючи, на війну, Україна має проводити посівну кампанію.

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"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне. Зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу", – заявив президент.

Як Україна відшкодує збитки від агресії РФ

Ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять із Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну. 10 березня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості. Після того, як майно примусово вилучать, його передадуть у господарське ведення на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству в Україні.

Водночас у законі йдеться про те, що право України вимагати від Росії відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди не скасовується.

Щоб реалізувати цю процедуру, із державного чи місцевих бюджетів додатково виділяти кошти не потрібно.

"Сьогодні" писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.

Раніше ми також розповідали, що українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно.