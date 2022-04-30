Ми бачимо зараз початок кінця путінізму – експосол США у РФ

Майкл Макфол упевнений, що Путін впаде / Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало катастрофою для Путіна, і розв'язана Росією війна знищить путінський режим.

Про це заявив Майкл МакФол, посол США в Росії у 2011-2014 роках, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Я впевнений, що ця війна є катастрофічною для уряду Путіна і для самого Путіна. Не знаю, як він впаде, але ми бачимо зараз початок кінця путінізму. Тому що він зробив величезну помилку, не розрахувавши це вторгнення у вашу країну", – сказав МакФол.

Він наголосив, що Путін перебуває при владі вже 22 роки, і тому приречений на поразку.

"Кожна країна світу, де керівництво таке старе і стільки перебуває при владі, приречена. Бо вони не слухають їхніх фінансових міністрів, вони не слухають своїх радників, вони не слухають прем’єрів", – сказав він.

За словами дипломата, Путін не слухає нікого і впевнений, що робить все правильно і це є однією з проблем.

Майкл МакФол також наголосив, що Путін не має такої великої підтримки у Росії, як це намагаються показати провладні пропагандисти.

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"Зараз кажуть, що 80% підтримують Путіна. Не вірте цим соціологічним опитуванням. Тому що в країні ГУЛАГу ніхто вам не каже правду, коли до них звертаються з такими опитуваннями. Ніхто їм не скаже", – наголосив Майкл МакФол.

Експосол у Москві також висловив сподівання, що після Путіна в Росії буде "відкритіший і прозоріший режим".