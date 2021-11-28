На Донбасі від снайперського вогню загинув український військовий і на Миколаївщині зіткнулися фури – головні новини за ніч

У зоні ООС загинув український військовий, а в ДТП потрапили одразу чотири фури. Колаж "Сьогодні"

Боєць служив старшим оператором 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу та правоохоронці Миколаївської області з'ясовують деталі масштабної ДТП – в аварію потрапили одразу чотири вантажівки.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

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Українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни. Зазначається, що 10 людей, які незаконно перетнули кордон, чекали на кур'єрів у лісі.

10 людей, які незаконно перетнули кордон, чекали на кур'єрів у лісі. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі від снайперського вогню загинув український військовий – хто він

На Донбасі загинув 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наїб. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наїб.

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У зоні ООС загинув український військовий / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині зіткнулися відразу чотири фури – є жертви

У Миколаївській області 17 листопада зіткнулися відразу чотири вантажівки. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна постраждала. Медики госпіталізували його до лікарні. Аварія сталася на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, зіткнулися вантажівки Renault Premium, Volvo FN, DAF.

У ДТП потрапили одразу чотири фури / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тищенко не помітив пенсіонера, який збирав їжу біля меморіалу жертвам Голодомору

Депутат Микола Тищенко вшанував пам'ять жертв Голодомору. Як передає кореспондент "Сьогодні", він зовсім не помітив пенсіонера, який збирав їжу поряд із ним.