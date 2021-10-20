Скуповують продукти і ліки: як українці готуються до нового локдауну

Українці готуються до посилення карантину через коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні
Більшість українців залучені до відстеження інформації про рівень захворюваності коронавірусом в країні. Однак до посилення карантину готується тільки кожен третій.
Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.
Три джерела інформації
За ситуацією із захворюваністю на Covid-19 стежать 86% жителів населених пунктів, де живуть понад 50 тисяч людей. Головні канали інформації:
- перегляд новин (50%),
- читання сайтів (47%),
- групи в месенджерах / соціальних мережах (41%),
- інформація від Міністерства охорони здоров'я (27,6%),
- інформація від оточення (20,8%).
Підготовка до локдауну
Тільки 1/3 респондентів готується до посилення карантинних заходів. Найпопулярніші види підготовки:
- запаси продуктів харчування (48%),
- купівля медикаментів (30%),
- подорожі, поки є можливість (19,7%),
- походи в театри, кіно і спортзали, поки їх не закрили (16,2%).
Скільки коронавірус буде в нашому житті
На питання про те, як довго українці будуть жити під впливом локдауна, майже третина впевнена, що ще мінімум 2-3 роки.
Також більше 20% вважають, що пандемія закінчиться разом з 2022 роком. І тільки 4,4% вірять, що коронавірус буде з нами ще мінімум п'ять років.
Опитування проводили серед 1000 людей.
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