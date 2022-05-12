На кордоні з Придністров'ям поранили поліцейського (фото)

Поліцейського поранили з рушниці. Фото: колаж "Сьогодні"
В одному з населених пунктів прилеглого до кордону з Придністров’ям Роздільнянського району Одеської області затримали чоловіка, який поранив поліцейського. Це сталося під час проведення контрдиверсійних заходів. Внаслідок цього загинула жінка.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Деталі
СБУ, Нацполіція та Нацгвардія проводили контрдиверсійні бойові заходи щодо виявлення осіб, пов'язаних з криміналітетом та "російським світом".
Під час відпрацювання однієї з адрес чоловік, який побачив наближення до двору представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.
Під час затримання зловмисника поранення отримала його дружина. Жінка до прибуття швидкої допомоги померла від крововтрати, а поліцейського доправили до лікарні та прооперували. Зараз він потребує переливання крові.
Зловмисника затримали
Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Про подію поінформовано Державне бюро розслідувань. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію.
Чоловіка, який вистрілив у копа, затримали. Фото: Нацполіція
Вдарили ножем та стріляли: у Миколаєві жорстоко побили поліцейського
У Миколаєві побили поліцейського під час конфлікту на вулиці. Правоохоронець перебував поза службою. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався близько 22:15 в районі перетину провулку Центральний та вулиці Фрунзе.
Між потерпілим, який ішов з товаришем, та двома перехожими виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.
Під час бійки 32-річний співробітник управління поліції охорони отримав ножові поранення спини та живота, а також поранення зі зброї, ймовірно, травматичної дії. Поліцейського госпіталізували у важкому стані.
Поліцейські встановили та затримали 40-річного зловмисника наступного дня після скоєння ним злочину. Чоловіка раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство. Його слідчі затримали за статтею 208 КПК України.