На Київщині ремонт закінчився жорстоким вбивством (фото)

Чоловіку, який до смерті побив жінку, оголосили про підозру/Колаж: Сьогодні

У Київській області, де під час сварки син убив власну матір, чоловік до смерті побив пенсіонерку. Між ними виник словесний конфлікт.

Про це повідомляє відділ поліції Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Деталі інциденту

28 вересня в чергову частину відділу поліції №2 міста Миронівка Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Македони на території дачного домоволодіння виявлено тіло жінки без ознак життя. На місце інциденту прибули правоохоронці. Зокрема, на місці вбивства працювали слідчо-оперативна група, кінолог, криміналістична лабораторія поліції Київської області і судмедексперт.

Що з'ясували

В ході досудового розслідування встановлено, що 33-річний місцевий житель проводив ремонтні роботи в дачному будинку 68-річної жінки. Під час обговорення наступного етапу робіт, між майстром і господинею виник словесний конфлікт. За словами чоловіка, жінка почала говорити до нього образливі слова. Розлютившись, чоловік завдав господарці удар в обличчя, після якого вона впала на землю. Усвідомлюючи всі можливі наслідки, молодик продовжив бити жінку, після чого залишив місце злочину і повернувся до свого місця проживання. В результаті від отриманих травм жінка померла на місці.

Чоловік розізлився, коли жінка говорила на нього образливі слова/Фото: Алярм (Telegram)

Чоловік продовжував бити жінку, коли вона впала на підлогу/Фото: Алярм (Telegram)

Після скоєного чоловік втік з місця інциденту/Фото: Алярм (Telegram)

Дії правоохоронців

Правоохоронці провели ряд розшукових заходів та вилучили з місця події речові докази, які направили для проведення відповідної експертизи. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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. Після ударів чоловіка госпіталізували в міську клінічну лікарню №2. Там від отриманих травм він помер. Під Києвом, поки медики надавали допомогу жінці, сталося вбивство. Компанія відпочиваючих вживала алкогольні напої. Згодом жінці стало погано, медики надавали їй допомогу. У цей час між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Третій чоловік, з тієї ж компанії намагався зупинити бійку, однак один зі знайомих вдарив його в голову — він втратив свідомість. Пізніше 63-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

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