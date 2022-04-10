На Волині батько з донькою намагалась вивезти до Польщі Ferrari та Mercedes (фото)

Елітні іномарки намагалися вивезти з України. / Фото: Колаж: Сьогодні
Прикордонники Волинської області не дозволили вивезти за кордон елітні іномарки. Підписи власників авто у дорученнях були підроблені.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
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Як повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами України.
Водіїв разом із іномарками передали до Національна поліція України.
Вилучені автомобілі. Фото: Держприкордонслужба
Деяким водіям тепер легше перетнути кордон України
З початку війни Росії проти України багато українців вирішили евакуюватися за кордон. У регіонах біля державних кордонів утворилися значні затори, потяги ходять із запізненням. У цих заторах стоять і критично необхідні гуманітарні вантажі та допомога українській армії.
Щоб налагодити міжнародну логістику, уряд спростив порядок перетину держкордону.
Спрощення запроваджують для водіїв вантажівок та залізничного транспорту. А саме для тих, хто здійснює:
- міжнародні вантажні перевезення;
- перевезення для потреб Збройних Сил України;
- перевезення медичних вантажів;
- вантажів гуманітарної допомоги.
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