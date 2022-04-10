На Волині батько з донькою намагалась вивезти до Польщі Ferrari та Mercedes (фото)

Елітні іномарки намагалися вивезти з України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонники Волинської області не дозволили вивезти за кордон елітні іномарки. Підписи власників авто у дорученнях були підроблені.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Батько з донькою хотіли вивезти через пункт пропуску "Ягодин" дві елітні іномарки – позашляховик Mercedes (2019 року випуску) та спортивну Ferrari (2017)

Як повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами України.

Водіїв разом із іномарками передали до Національна поліція України.

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Вилучені автомобілі. Фото: Держприкордонслужба

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Деяким водіям тепер легше перетнути кордон України

З початку війни Росії проти України багато українців вирішили евакуюватися за кордон. У регіонах біля державних кордонів утворилися значні затори, потяги ходять із запізненням. У цих заторах стоять і критично необхідні гуманітарні вантажі та допомога українській армії.

Щоб налагодити міжнародну логістику, уряд спростив порядок перетину держкордону.

Спрощення запроваджують для водіїв вантажівок та залізничного транспорту. А саме для тих, хто здійснює:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних Сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

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