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СЬОГОДНІ Новини України

На Волині чоловік намагався вивезти 320 тис. доларів у Польщу (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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31 березня, 10:34
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Чоловік сховав гроші в автомобілі та навіть на своєму тілі під верхнім одягом
Під час митно-прикордонного контролю у волинянина вилучили кошти
Під час митно-прикордонного контролю у волинянина вилучили кошти / Фото: Колаж: Сьогодні

У пункті пропуску "Ягодин" у Волинській області в ході митно-прикордонного контролю у місцевого жителя вилучили 320 тис. доларів. Чоловік хотів незаконно вивезти гроші у Польщу. Вилучені кошти перерахують на Збройні сили України.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

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"Спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть – на своєму тілі під верхнім одягом", – йдеться у повідомленні.

Гроші вилучили. Їх перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби ЗСУ.

"Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення", – йдеться у повідомленні.

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За курсом НБУ на сьогодні 320 тис. доларів – це майже 9,5 млн грн.

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У Рівному у водіїв конфіскували автомобілі на користь армії

На Волині почали конфісковувати автомобіль на користь бойових формувань у п'яних водіїв. Це дозволяє створити відповідне розпорядження з урахуванням введеного воєнного стану країни. Про це розповів журналіст телеканалу "Україна 24" у Рівному.

"У Рівному та у Луцьку теж заборонили продавати алкоголь. І ось тільки вчора у Рівному затримали два автомобілі, якими керували п'яні водії. Раніше в області підписали розпорядження, якщо за кермом затримують п'яного водія, то автомобіль відразу конфісковують на потреби армії чи територіальної оборони. Власне, вчора ці автомобілі були вилучені. Це мікроавтобус, який пішов на потреби територіальної оборони та легковий мінівен", – розповів журналіст.

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