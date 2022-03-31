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На Волыни мужчина пытался вывезти 320 тыс. долларов в Польшу (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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31 марта, 10:34
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Мужчина спрятал деньги в автомобиле и даже на своем теле под верхней одеждой
Во время таможенно-пограничного контроля у волынянина изъяли деньги
Во время таможенно-пограничного контроля у волынянина изъяли деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

В пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области в ходе таможенно-пограничного контроля у местного жителя изъяли 320 тыс. долларов. Мужчина хотел незаконно вывезти деньги в Польшу. Изъятые средства будут перечислены на Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственная таможенная служба Украины.

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"Упакованные и сочтенные пачки банкнот водитель скрыл в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (как вот аптечка или сверток личной гигиены) и даже – на своем теле под верхней одеждой", – говорится в сообщении.

Деньги изъяли. Их перечислят на специальный счет НБУ и используют на нужды ВСУ.

"В соответствии со статьей 483 Таможенного Кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения" , – говорится в сообщении.

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По курсу НБУ на сегодня 320 тыс. долларов – это почти 9,5 млн грн.

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В Ровно у водителей конфисковали автомобили в пользу армии

На Волыни начали конфисковывать автомобиль в пользу боевых формирований у пьяных водителей. Это позволяет сделать соответствующее распоряжение с учетом введенного военного положения в стране. Об этом рассказал журналист телеканала "Украина 24" в Ровно.

"В Ровно и в Луцке тоже запретили продавать алкоголь. И вот только вчера в Ровно задержали два автомобиля, которыми управляли пьяные водители. Ранее в области подписали распоряжение, если за рулем задерживают пьяного водителя, то автомобиль тут же конфисковано в пользу армии или территориальной обороны. Собственно, вчера эти автомобили были изъяты. Это микроавтобус, который пошел на нужны территориальной обороны и легковой минивен", – рассказал журналист.

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