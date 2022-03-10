Росія вже кидає приватні охоронні фірми на війну з Україною – СБУ

Російські полонені починають проливати світло на плани Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні
"Приватний охоронець" із РФ, який потрапив у полон до українських силовиків, розповів про те, як Росія вербує громадян для відправки на війну з Україною. Про це в Telegram-каналі повідомляє пресслужба СБУ.
На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тисячі доларів пішов працювати в охоронну фірму у Ростові. Його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали у секреті.
Вже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМАЗи боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.
Полонений розповів, що усвідомив те, що ніхто не збирався розраховуватись із добровільними смертниками з охоронного агентства.
15-й день війни в Україні
- Під Броварами ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.
- Крім того, з початку війни з-за кордону додому повернулося 215 тисяч українців. Переважно – чоловіки, десь 80%.
- Вранці був обстріляний Сєвєродонецьк.
- Станом на 10 березня орки втратили вже 12 000 особового складу.
- Українські міста продовжують оборонятися від російських загарбників. Найважча ситуація залишається у Харківській, Сумській областях, а також на півдні країни.