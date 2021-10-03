На Закарпатті п'яний чоловік побив свою прийомну дочку, а вранці знайшов її мертвою

Дівчинці було 10 років / Колаж "Сьогодні"
На Закарпатті п'яний вітчим побив 10-річну прийомну доньку. Дівчинка померла, а чоловіка вже затримали.
Про це повідомляє поліція Закарпатській області.
Без ознак життя
Увечері чоловік побив дівчинку. Вранці він знайшов дитину на ліжку без ознак життя. Підозрюваний сам подзвонив в поліцію і в усьому зізнався. Поліція його затримала.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Насильство в Україні
Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням.
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