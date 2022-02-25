Народна зброя проти окупанта – рецепт "Коктейлю Молотова"

Українські бабусі готові до оборони / Колаж "Сьогодні"

Українцям, на яких у ніч на 24 лютого віроломно напали війська Російської Федерації, нічого іншого не залишається, як захищати свої сім'ї, свої будинки та свою Батьківщину усіма підручними засобами. "Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл із мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, віддає значну перевагу силам оборони у відсічі озброєної агресії", – було сказано в одному зі звернень Міноборони України.

Ще з моменту Революції Гідності запальна суміш " Коктейль Молотова" виявилася найефективнішим засобом для простих людей. Його можна виготовити в домашніх умовах.

Реклама

скляна пляшка бажано з-під шампанського, віскі чи вина;

будь-який бензин у пропорції 2/3;

мастило у пропорції 1/3;

ганчірка з бавовни.

Серед ефективних добавок:

подрібнений пінопласт;

дрібні цвяхи.

Пляшка заповнюється коктейлем лише на 2/3, щоб залишити місце для випарів суміши. Вона щільно затикається ганчіркою, яка виконує роль ґніта і яку в момент атаки потрібно буде підпалити. Перед запалюванням необхідно обов'язково перевірити, що ґнот щільно "сидить" у пляшці, щоб ганчірка не вилетіла в момент кидка.

Обстановка