"Наташі зараз дуже погано": Сенцов пояснив різкі слова сестри у бік України

Каплан довгий час допомагала Сенцову. Фото: Facebook

Режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов пояснив, чому його двоюрідна сестра Наталя Каплан дозволила собі висловитися про Україну у настільки негативному ключі. За його словами, у неї загострення депресії.

Про це режисер написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Мені прикро, що моїй двоюродній сестрі Наташі так зараз погано, і на фоні загострення депресії в неї з’явились емоційні пости у фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", – йдеться в повідомленні.

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Сестра Сенцова отримала українське громадянство

Що сталося

Журналіст, двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан (Кочнева), написала пізно ввечері 20 вересня в Facebook, що покидає Україну. Громадянство їй було надано у травні 2019 року указом президента, перед цим вона довго домагалася його.

"Нах...й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. П'ять років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", — написала Каплан.

Користувачі в коментарях під дописом почали його активно обговорювати, ставити питання авторці.

Каплан вклинилася в цей потік і написала, що Україна — не Росія, і вона переплутала туризм з еміграцією. У коментарях припустили, що сторінку зламали. Але Каплан спростувала це припущення.

На питання про взаємини із Сенцовим вона відповіла, що вони всього лише двоюрідні родичі. Коли йому потрібна була допомога, вона допомогла.

"Він мені нічого не винен, я поки у нього позичила, але я віддам", — написала Каплан.

Вона запевнила, що коли б на місці Олега Сенцова був хтось інший з її знайомих, вона б теж "впряглася".

Через кілька годин у наступному дописі вона написала, що Україна "посилала мене нах...й п'ять років". Але додала, що Путіну не продасться, "він для мене ворог куди довше, ніж для України".

Як сестра Сенцова Кочнева потрапила в Україну

Після арешту і засудження Сенцова в Росії Каплан активно виступала на його захист. Наталя розгорнула велику правозахисну діяльність, розповідала про нього на різних платформах, вела блог, брала участь у зарубіжних поїздках.

Після переїзду в Україну в 2017 році багато разів подавала документи на громадянство, але чиновники все затягували процес.

2 грудня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Державній міграційній службі слід "припинити знущатися" над сестрою Сенцова.

17 травня 2019 року Каплан таки отримала українське громадянство.

Нагадаємо, Олега Сенцова звільнили з російської неволі на початку вересня 2019 року. Цьому звільненню передували телефонні розмови президентів України і Росії, за підсумками яких і вдалося домовитися про великий обмін полоненими.

2015 року режисера було засуджено у Росії на 20 років за сфальсифікованим звинуваченням у тероризмі. 2018 року Сенцов протягом 140 днів голодував.