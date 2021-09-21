"Наташе сейчас очень плохо": Сенцов пояснил резкие слова сестры в сторону Украины

Каплан долгое время помогала Сенцову. Фото: Facebook

Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов объяснил, почему его двоюродная сестра Наталья Каплан позволила себе высказаться об Украине в столь негативном ключе. По его словам, у нее обострение депрессии.

Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

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"Мне жаль, что моей двоюродного сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", – говорится в сообщении.

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Сестра Сенцова получила украинское гражданство

Что произошло

Журналист, двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан (Кочнева), написалапоздно вечером 20 сентября в Facebook, что покидает Украину. Гражданство ей было предоставлено в мае 2019 года указом президента, перед этим она долго добивалась его.

"Нах…й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", – написала Каплан.

Пользователи в комментариях под постом начали его активно обсуждать, задавать вопросы автору.

Каплан вклинилась в этот поток и написала, что Украина – не Россия, и она перепутала туризм с эмиграцией. В комментариях предположили, что страницу взломали. Но Каплан опровергла это предположение.

На вопрос об отношениях с Сенцовым она ответила, что они всего лишь двоюродные родственники. Когда ему нужна была помощь, она помогла.

"Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам", – написала Каплан.

Она заверила, что если бы на месте Олега Сенцова был кто-то другой из ее знакомых, она бы тоже "впряглась".

"Нах…й брата", – ответила Каплан на вопрос, говорила ли она ему о своем решении.

Через пару часов в следующем посте она написала, что Украина "посылала меня нах…й пять лет". Но добавила, что Путину не продастся, "он для меня враг куда дольше, чем для Украины".

Как сестра Сенцова Кочнева попала в Украину

После ареста и осуждения Сенцова в России, Каплан активно выступала в его защиту. Наталья развернула большую правозащитную деятельность, рассказывала о нем на различных платформах, вела блог, участвовала в зарубежных поездках.

После переезда в Украину в 2017 году много раз подавала документы на гражданство, но чиновники все затягивали процесс.

2 декабря 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Государственной миграционной службе следует "прекратить издеваться" над сестрой Сенцова.

17 мая 2019 года Каплан таки получила украинское гражданство.

Напомним, Олега Сенцова освободили из российской неволи в начале сентября 2019 года. Этому освобождению предшествовали телефонные разговоры президентов Украины и России, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными.

В 2015 году режиссер был осужден в России на 20 лет по сфальсифицированному обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку.