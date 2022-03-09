Знайдено секретний GPS-навігатор – СБУ розкрила плани окупантів (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові розбомбили танкову групу російських окупантів та її повітряне прикриття. Серед іншого до Служби безпеки України потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомила СБУ.

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Що на пристрої

"На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу загарбників. Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки", – вказали в СБУ.

У Службі заявили, що отримано доступ до планів російських окупантів, що "дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога".

/ Фото: СБУ

/ Фото: СБУ

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/ Фото: СБУ

Нагадаємо, російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму. Тому на допиті СБУ йому довелося сидіти у весільному костюмі.

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