Назвали дивом звичайну справу – реакція Комаровського на масову вакцинацію у Моршині

Комаровський відреагував на вакцинацію у Моршині / Фото: Колаж: Сьогодні
Відомий лікар Евгеній Комаровський заявив, що немає нічого дивного у тому, що у Моршині Львівської області більшість жителів вакцинувалися коронавірусом і не хворіє.
Про це він заявив в програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Комаровського, він має неоднозначне ставлення до цієї події. Адже масова вакцинація має бути нормою, а не вважатися дивом.
"Ми вже дійшли до того, що абсолютно банальну, очевидну ситуацію, коли в якомусь містечку влада виявилася адекватною і створила умови, щоб люди масово прищепилися, ми називаємо словом "Моршинське диво". 70% населення прищепилося – матінко дорога! Боже, диво, і там рідше хворіють! Чому ви дивуєтесь?", – сказав він.
Вакцинація у Моршині
У Моршині Львівської області у квітні стартував пілотний проєкт із вакцинації дорослого населення. З того часу там жодного випадку ковід-госпіталізації та повністю вакцинувалося вже 74% людей. Зараз 22 особи хворих.
Переконати місцеве населення вакцинуватися вдалося за рахунок того, що місто невелике. Усі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад.
"Самі медики переконували своїх пацієнтів за телефонами, кількома дзвінками. Це заслуга медиків. Ми виготовляли білборди, ролики, ставили намети, тобто спілкувалися з людьми", – уточнив мер Руслан Ільницький.