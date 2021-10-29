Назвали дивом звичайну справу – реакція Комаровського на масову вакцинацію у Моршині

Комаровський відреагував на вакцинацію у Моршині / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий лікар Евгеній Комаровський заявив, що немає нічого дивного у тому, що у Моршині Львівської області більшість жителів вакцинувалися коронавірусом і не хворіє.

Про це він заявив в програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Комаровського, він має неоднозначне ставлення до цієї події. Адже масова вакцинація має бути нормою, а не вважатися дивом.

"Ми вже дійшли до того, що абсолютно банальну, очевидну ситуацію, коли в якомусь містечку влада виявилася адекватною і створила умови, щоб люди масово прищепилися, ми називаємо словом "Моршинське диво". 70% населення прищепилося – матінко дорога! Боже, диво, і там рідше хворіють! Чому ви дивуєтесь?", – сказав він.

Вакцинація у Моршині

У Моршині Львівської області у квітні стартував пілотний проєкт із вакцинації дорослого населення. З того часу там жодного випадку ковід-госпіталізації та повністю вакцинувалося вже 74% людей. Зараз 22 особи хворих.

Переконати місцеве населення вакцинуватися вдалося за рахунок того, що місто невелике. Усі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад.

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