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Чи допомогла вакцинація врятувати Моршин від COVID-19? Результати унікального експерименту

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 13:19
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Поки країна переживає пік коронавірусу, в Моршині вакциновані більшість дорослого населення
У Моршині вакцинували 74% дорослого населення.
У Моршині вакцинували 74% дорослого населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Моршині Львівської області в квітні цього року стартував пілотний проект з вакцинації дорослого населення. За цей час там жодного випадку ковід-госпіталізації і повністю вакцинувалися уже 74% людей.

Про це розповів мер Моршина Руслан Ільницький в ефірі "Україна 24".

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Чим вакцинували

Моршин був пілотним проектом з 14 квітня. Тоді там розпочали одночасну вакцинацію всього дорослого населення.

"Кілька людей до 13 квітня встигли вакцинуватися Covishield (AstraZeneca). Потім CoronaVac був аж до 5 липня. Потім з'явився Pfizer", – розповів Ільницький.

Як люди погодилися на вакцинацію

Переконати місцеве населення стало можливим за рахунок того, що місто невелике. Всі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад.

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"Самі медики переконували своїх пацієнтів телефонами, кількома обдзвонами. Це заслуга медиків. Ми виготовляли білборди, ролики, ставили намети. Тобто комунікували з людьми", – уточнив мер.

В місті все ж є хворі на коронавірус

Як відомо, в Моршині є санаторій. Його відвідувачі завозять хворобу в місто. До того ж, Моршин – не ізольований від інших населених пунтків, тому ризик потрапляння хвороби у місто лишається.

"На сьогодні в місті 22 хворих, із них 8 – вакциновані. На сьогодні в Моршині жодної госпіталізації. За весь період тільки одна людина, 80-річна, була госпіталізована. І з метою нагляду, бо це група ризику. За тиждень її виписали", – розповів Ільницький.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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