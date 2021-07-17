Називала українську мову "мерзенною": київську блогершу звільнили з IT-компанії

Київського блогера Анастасію Польських, яка назвала українську мову "мерзенною", звільнили з IT-компанії, де вона працювала.

Як розповіли в компанії, їм почала приходити велика кількість повідомлень щодо Анастасії за те, що та нешанобливо висловлювалася про українську мову.

Як з'ясувалося, блогер працювала у них на випробувальному терміні, однак пройти його успішно не дозволили публічні висловлювання та результати роботи.

Пізніше Анастасія вибачилася за слова про українську мову.

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"Відразу прошу вибачення за ті слова, які були вирвані з контексту мого поста і підірвали Інтернет і ЗМІ. За ті слова, які образили українців!" - написала вона.

Також нагадаємо, раніше в такий же скандал потрапила студентка з Харкова. Вона обурилася тим, що їй потрібно писати курсову роботу українською мовою.

Крім того, нещодавно тіктокер з Харкова відібрав у дитини подарований айфон.