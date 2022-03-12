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Не дійшли до Києва: колона окупантів потрапила в засідку (відео)

Павло Заяць
12 березня, 13:53
ЗСУ знищили техніку РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України на Київщині влаштували засідку для колони російської військової техніки. Окупанти, які потрапили під обстріл, у паніці почали розбігатися полями.

Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі "Груз 200".

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На сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook уточнюють, що ЗСУ "атакували колону рашистів на підступах до Києва".

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Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем – 135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.;
  • засоби ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблі/катери – 3 од.;
  • цистерн із ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.