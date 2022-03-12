Не дійшли до Києва: колона окупантів потрапила в засідку (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України на Київщині влаштували засідку для колони російської військової техніки. Окупанти, які потрапили під обстріл, у паніці почали розбігатися полями.

Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі "Груз 200".

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На сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook уточнюють, що ЗСУ "атакували колону рашистів на підступах до Києва".

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Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали: