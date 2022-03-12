Не дошли до Киева: колонна оккупантов попала в засаду

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Вооруженные силы Украины в Киевской области устроили засаду для колонны российской военной техники. Оккупанты, попавшие под обстрел, в панике начали разбегаться по полям.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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"ВСУ атаковали колонну рашистов на подступах к Киеву", – говорится в подписи к видео.

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Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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