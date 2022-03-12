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Не дошли до Киева: колонна оккупантов попала в засаду

Павел Заяц
12 марта, 12:23
ВСУ уничтожили технику РФ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины в Киевской области устроили засаду для колонны российской военной техники. Оккупанты, попавшие под обстрел, в панике начали разбегаться по полям.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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"ВСУ атаковали колонну рашистов на подступах к Киеву", – говорится в подписи к видео.

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Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средства ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • корабли/катера ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.