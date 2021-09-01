Не імітуйте навчання і будьте відкритими для нового. Зеленський привітав з Днем знань

Зеленський опублікував пост в Telegram c привітанням. / Фото: president.gov.ua

1 вересня – безумовно, радісний і важливий день. Про це заявив президент Володимир Зеленський у привітанні з нагоди Дня знань.

"Час повертатися до навчання. Багато людей ще не зовсім відчувають, які фундаментальні зміни у глобальному світі можливі вже найближчими десятиліттями. Нові технології, економічні процеси, соціальні відносини – все розвивається дуже стрімко й створює раніше небачені виклики для держав, бізнесу та успіху кожної людини. Щоб адаптуватися до такої трансформації, треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим власне вміння навчатися й завжди шукати нові знання, не зупинятися", – написав Зеленський в своєму Telegram.

Президент додав, що держава виконує свою частину завдання.

"Ми оновлюємо школи по всій країні й за найближчі роки зробимо освітню інфраструктуру України справді сучасною. Уряду поставлена чітка вимога щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь. Це має бути враховано й при підготовці бюджету-2022", – зазначив голова держави.

Зеленський нагадав, що вже запрацювала програма "Здорова Україна", значна частина якої присвячена саме активностям школярів і студентів.

"Культура спорту і здоров'я – це те, чого також потрібно навчатися, щоб мати якісне життя. А умови для цього держава гарантує. Але ключове – це мотивація. Її неможливо забезпечити рішенням будь-якої посадової особи чи реалізацією будь-якої реформи. Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті", – підсумував президент.

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Як буде проходити святкування Дня знань

У 2021 року День знань вже вдруге святкують в умовах карантину, а отже, святкування вимагає дотримання карантинних норм та обмежень. Так, в МОЗ підготували рекомендації, яких необхідно дотримуватися, щоб підготувати свято дітям, не наражаючи їхнє здоров'я на небезпеку.

Урочисті лінійки не є обов'язковими. Рішення, проводити святкування чи ні, приймає адміністрація школи.

Якщо планується урочиста лінійка:

Захід краще провести під відкритим небом (у дворі школи або на спортивному майданчику)

Варто розділити учнів різних вікових груп/класів;

Слід уникати формування скупчення людей і стежити за дотриманням дистанції 1,5, м;

Краще утриматися від запрошення осіб, які не є співробітниками школи: розважальних колективів, аніматорів і інших;

Захід може бути насиченим і яскравим, але краще скоротити час його проведення.

Якщо планується альтернативний варіант святкування:

Варто організувати святкування в кожному класі окремо;

Замість активності в приміщенні краще віддати перевагу святкуванню під відкритим небом;

Краще провести День знань в інтерактивній формі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі відмовилися від святкових лінійок на честь Дня знань.

Також нагадаємо, скільки коштують квіти 1 вересня у Києві.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: