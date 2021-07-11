"Не мій" – Леонід Парфьонов відмовився відповідати на запитання українського телеведучого "Чий Крим?"

Журналіст обурився, що в Україні про це запитують і наполягають на відповіді

Відомий російський журналіст Леонід Парфьонов в інтерв'ю українському телеведучому Євгену Кисельову під час свого недавнього приїзду до Києва відмовився відповідати на питання "Чий Крим?".

Відео опубліковане на Youtube-каналі "Киселеві береги".

"Я завжди тут відповідаю дуже просто: не мій. Тут (в Україні. – "Сьогодні") дуже дивні ставлять це питання люди – вони вважають, що всі живуть у цьому ж порядку денному, ба більше, мусять неодмінно сказати те, що вони, ці люди, які запитують, думають із цього порядку денного", – обурився він.

Тоді Кисельов запитав у Парфьонова, чи боїться він кримінального переслідування в Росії, якщо визнає, що Крим є Україною.

"Ні, мені не подобається, коли тут наполягають на рівно тому самому порядку денному, на якому наполягають ці люди, навіть більше, на тих відповідях, яких ці люди чекають. Пояснення того, що Крим контролює Росія, але міжнародна спільнота цього не визнає, тут нікого не влаштовує", – сказав журналіст.

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Як ми повідомляли, 9 липня скандальний російський виконавець Моргенштерн заявив, що нібито перебуває в Україні. СБУ припускає, що це може бути правдою, а ось Держприкордонслужба відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів у цьому році. У кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.