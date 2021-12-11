Не можете додати COVID-сертифікат у "Дію"? Розповідаємо, що треба робити

В Україні продовжуються перевірки дотримання карантинних правил / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців не можуть згенерувати COVID-сертифікат після вакцинації. Тому ми нагадаємо, що потрібно робити у випадку, якщо вам ще не вдалося отримати ваш документ.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Як додати сертифікат вакцинації

Встановіть "Дію" з App Store, Google Play або AppGallery або за посиланням diia.gov.ua. Авторизуйтесь у "Дії" через свій банк або NFC-читач на біометричному паспорті. На головному екрані натисніть "Додати COVID-сертифікат" або в меню "Послуги" виберіть "COVID-сертифікати". Натисніть "Отримати сертифікат" та погодьтеся на передачу даних. COVID-сертифікат з'явиться у розділі "Документи"

Якщо запит на створення COVID-сертифіката був неуспішний через мобільний додаток "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія". Якщо портал відповів, що дані відсутні, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення. Він має перевірити внесену інформацію, а саме:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНУКПП (укр. – РНОКПП, реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався "індивідуальний податковий номер" – ІПН);

УНЗР – це унікальний номер запису, який вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру та допомагає провести цифрову ідентифікацію людини;

дату народження як у паспорті/свідоцтві про народження;

актуальний номер телефону, на якому можна приймати та надсилати СМС.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесено її, а не ваші, РНУКПП та УНЗР. Крім того, варто попросити лікаря, щоб він перевірив, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу з профілем іншої людини.

Як отримати COVID-сертифікат

Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібний для підтвердження статусу вакцинації всередині України.

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Він повинен містити печатки лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я та прізвище, а також назву вакцини.

Крім того, згенерувати сертифікат можна у додатку "Дія". Такий вид документа містить QR-коди, які потрібні при перетині кордону.

Що робити, якщо сертифікат не знайдено

Перейдіть за посиланням: https://issue.covid19.gov.ua та заповніть форму. Лікарі все перевірять та зможуть виправити дані у реєстрі. Потім ви можете згенерувати ваш COVID-сертифікат.

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Який строк дії COVID-сертифіката

"Зелений" COVID-сертифікат діє 365 днів – визначено Міністерством охорони здоров'я України;

"Жовтий" COVID-сертифікат діє 30 днів, його ви отримаєте після першої дози вакцини. Але перш ніж мандрувати, перевірте, який строк визначено країною, яку ви плануєте відвідати. Перевірити інформацію можна на офіційному сайті Міністерства закордонних справ: www.tripadvisor.mfa.gov.ua.

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