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Інакше загрожує штраф. В Україні запровадили обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 21:02
В закладинки
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В Україні змінили термін дії "жовтого" COVID-сертифікату. Раніше він діяв 120 днів, а тепер діятиме лише 30 днів
Сертифікати необхідно зчитувати через "Дію", а не лише перевіряти візуальну наявність
Сертифікати необхідно зчитувати через "Дію", а не лише перевіряти візуальну наявність / Фото: Колаж: Сьогодні

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні Кабміну.

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"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу: необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката" , – сказав Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

Після перевірки на смартфоні перевіряючого відображається статус сертифіката COVID: діючий або не діючий. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.

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"У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень" , – додав міністр.

В Україні змінили строк дії "жовтого" COVID-сертифікату

Бізнес та громадські установи зможуть працювати лише при вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи одужання). Те саме стосується відвідувачів.

"Також змінено строк дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів. Раніше він діяв 120 днів", – сказав Ляшко.

Перевірка сертифікатів COVID

В Україні продовжуються перевірки дотримання карантинних правил та виявлення підроблених COVID-документів. До рейдів залучено 14 тисяч людей особового складу.

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За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі є ще кілька десятків справ. Також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

Посилення контролю

За підсумками селекторної наради було поставлено завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити заходи щодо посилення контролю за достовірністю COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

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