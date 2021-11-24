Тепер не 120 днів. В Україні змінили строк дії "жовтого" COVID-сертифікату

Сертифікати тепер необхідно зчитувати через програму "Дія", а не тільки перевіряти візуальну наявність

Сертифікати вакцинації від коронавірусу тепер потрібно обов'язково зчитувати через "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Також змінено термін дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Окремо зазначу, що представники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату чи перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату", – сказав Ляшко.

Для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком "Дія" зчитати код.

В Україні посилять перевірку сертифікатів вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.

"За індикаторами Львівська та Луганська область вже виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – зазначив Ляшко.

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Перевірка COVID-сертифікатів

В Україні продовжують перевіряти дотримання карантинних правил та виявляти підроблені COVID-документи. До рейдів залучено 14 тисяч людей особового складу.

За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі ще кілька десятків справ. Також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

Посилення контролю

За підсумками селекторної наради дали завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити заходи щодо посилення контролю за справжністю COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

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