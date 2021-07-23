Не погода, а кайф. Синоптик порадувала прогнозом на вихідні

У найближчі дні в Україні буде дуже приємна погода, а все завдяки антициклону – більше ніяких буревіїв і потопів

На вихідних українців чекає дуже хороша погода – ніякої спеки і майже без дощів. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У суботу та неділю над Україною буде господарювати антициклон, а це значить погода обійдеться без ураганів, похолодань і дощів.

24-25 липня практично повсюдно очікується 23-28 градусів. У неділю на півдні десь може підскочити до +30.

Субота-неділя подарують багато сонця, а опади – малоймовірні. Дощі можливі хіба що в Карпатах і торкнуться північних районів Сумської та Чернігівської областей.

У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря 25-27 градусів.

Субота

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Неділя

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

А 22 липня у курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.

Також дивіться в нашому сюжеті, що накоїла негода в Одесі: