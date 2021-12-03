Не проїздив і два тижні. Підлітки розтрощили новий поїзд "Укрзалізниці" (фото)

УЗ вже звернулася в поліцію через напад хуліганів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Новий "Дунайський експрес" сполученням Одеса – Ізмаїл, який почав курсувати 20 листопада, закидали камінням.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі, поблизу Іванківського шляхопроводу, обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.
Фото: УЗ
Про інцидент уже повідомили у Національну поліцію. Внаслідок події ніхто не постраждав. Збитки підраховуються.
"Укрзалізниця обурена такими діями хуліганів по відношенню до абсолютно нового поїзда, який тисячі мешканців Одещини очікували багато років", – йдетья в заяві УЗ.
Що відомо про новий поїзд
- Він курсує щодня між Ізмаїлом та Одесою та робить зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.
- Його розробили на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3.
- Максимальна швидкість цього поїзда – 140 км/год.
- У складі поїзда 3 вагони – 170 місць.
- Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільних пасажирів.
- Поїзд буде курсувати щоденно.
- Вартість квитка -189 грн.
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