Не літак: Арестович розповів, що впало в столиці Хорватії та про російський слід

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Безпілотник, який напередодні впав у столиці Хорватії Загребі, найімовірніше, був запущений із території України та має російське походження.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Хорватські партнери зараз з'ясовують остаточно, який безпілотний апарат, кому належить, як він прилетів туди, куди впав. Потім нададуть офіційну інформацію. Вони сказали, що це з території України", – заявив він.

Як зазначив Арестович, це "напевно не український безпілотник", тому що Україна просто не має безпілотників, які можуть пролетіти на таку відстань.

"Це безпілотник, швидше за все, оперативно-тактичної ланки, тобто, швидше за все, російський, який запускається з нашої території, він втратив управління і залетів до Хорватії", – заявив радник голови ОПУ.

Нагадаємо, у столиці Хорватії Загребі 10 березня розбився невідомий літальний апарат. Інцидент стався у районі Ярун, у південно-західній частині хорватської столиці. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів, про постраждалих людей не повідомлялося.

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