Не тільки від COVID-19. Які ще важливі щеплення повинні робити дорослі – список

Обов'язково кожні 10 років необхідно проходитти вакцинацію від дифтерії та правця. / Фото: Колаж: Сьогодні

На фоні пандемії коронавірусу всі обговорюють важливість щеплень проти COVID-19. Однак для дорослого населення важливо вакцинуватись і проти їнших хвороб, а також надолужити вакцинацію, якщо вони не отримали необхідний захист у дитинстві.

Про це повідомили у МОЗ.

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Які планові щеплення мають одержати дорослі

Від дифтерії і правця

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень, цей вид вакцинації призначений не лише дітям, а і дорослим. Такі щеплення потрібно робити кожні 10 років. В державних закладах охорони здоров’я цей вид вакцинації проводять безоплатно.

Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.

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Якщо в дитинстві не вакцинувалися, або невідомо, вакциновані чи ні, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.

Протипоказання до вакцинації від дифтерії та правця:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

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Які щеплення можна зробити, якщо пропустили їх у дитинстві

Від кору, краснухи та паротиту

Дві дози вакцини КПК захищають від кору, краснухи і паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (за Календарем – в 1 і 6 років).

Дорослим треба вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію. Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи (на виявлення IgG до вірусу або інші) – це швидкий та простий спосіб з’ясувати, потрібна вакцинація чи ні.

Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Вакцини КПК є безоплатними для дітей і дорослих із груп ризику: медиків, освітян, студентів, військових, учасників Операції об’єднаних сил. Усі інші дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт в аптеці і пройти щеплення у закладі охорони здоров’я.

Вакцина КПК є живою вакциною, тому не робиться під час вагітності. Щеплення КПК, проведене під час вагітності випадково, наприклад, коли жінка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту.

Щеплення від гепатиту B

Імунізація проти гепатиту B захистить людину від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки. Для дітей вакцинація проводиться безоплатно, а дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт.

Щеплення рекомендоване для усіх дорослих, які не були вакциновані у дитинстві. Зверніться до свого лікаря, він проведе обстеження та за потреби призначить лабораторні дослідження (наприклад, на наявність анти-HBs (HBsАb), що допоможуть з’ясувати, чи проводили вам щеплення від гепатиту.

Схему вакцинації і дозування препарату підбирає лікар (в залежності від віку та медичної історії пацієнта). Він також пояснить, де у вашому місті вакцину можна придбати та як зберігати до проведення щеплення.

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