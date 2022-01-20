Не тільки Pfizer та Moderna? МОЗ розширив список вакцин для бустерної дози

Коли потрібно робити третє щеплення і якою вакциною / Фото: Колаж: Сьогодні

Для проведення вакцинації бустерною дозою від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину.

Це можна зрозуміти з тексту наказу МОЗ №26 від 6 січня 2022 року.

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В документі не зазначено, яким вакцинам варто надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

В Україні зареєстровані вакцини компаній:

AstraZeneca,

Sinovac Biotech,

Pfizer,

Moderna,

Джонсон і Джонсон.

Коли і кому потрібно робити бустерне щеплення

Ревакцинація згідно з наказом проводиться не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози.

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Ревакцинацію дозволяють робити для всіх категорій населення старше 18 років , що не належать до групи пріоритетної вакцинації за наявності достатньої кількості вакцин.

Проте експерти ВООЗ рекомендували ревакцинацію додатковою (третьою) дозою осіб старше 60 років вакциною CoronaVac.

Отримати бустерну дозу можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації від COVID-19.

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Що говорили раніше

Раніше при виборі вакцини для ревакцинації радили надавати перевагу тільки вакцинам на платформі мРНК – Moderna або Pfizer-BioNTech.

Якщо вони недоступні або є протипоказання до використання, то могла бути використана вакцина на гетерологічній платформі (векторна або інактивована вірусна).

Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендували вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

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