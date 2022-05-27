Деякі області накриють дощі. Прогноз погоди на 27 травня (карта)

В Україні очікується дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 27 травня, буде вологою у деяких областях. Попри опади в країні очікується тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 19 до 27 градусів тепла. На сході прогнозують +21...+25 градусів.

У північних регіонах – 19-24 градуси тепла. На півдні очікується 22-25 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві буде дощ, 20-22 градуси тепла, а у Сімферополі буде сухо – +22…+24 градуси.

Чому змінюється погода?

Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні Землі, що зумовлює переміщення повітряних мас. Переміщуючись, вони приносять потепління або похолодання, вітряну або безвітряну, хмарну або безхмарну, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу – із заходу приходить повітряна маса з північної частини Атлантичного океану. Влітку вона приносить не тільки в Україну, а й на більшу частину Східноєвропейської рівнини хмарну прохолодну погоду. При вторгненні повітряних мас з Арктики і влітку, і взимку настає похолодання.

Реклама

Читайте також