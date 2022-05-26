Майже всю Україну поливатимуть дощі. Прогноз погоди на 26 травня (карта)

Подекуди очікуються опади з грозами

В Україні прогнозують дощі/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 26 травня, буде мокрою. Більшу частину країни накриють опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні всю територію України крім західних областей накриють дощі, подекуди з грозами. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 20 до 25 градусів тепла. На сході прогнозують +21...+24 градуси.

У північних регіонах – 18-23 градуси тепла. На півдні очікується 21-26 градусів вище нуля.

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У Києві йтиме дощ, 19-21 градус тепла, а у Сімферополі теж прогнозують опади – +22...+24 градуси.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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